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Китайского снукериста отстранили от турниров до августа за нападение на женщину

Китайского снукериста отстранили от турниров до августа за нападение на женщину
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Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера отстранила китайского снукериста Ляна Вэньбо от соревнований. Он не сможет участвовать в турнирах до августа.

Ранее Вэньбо был осуждён из-за нападения на женщину в Шеффилде летом 2021 года. Его приговорили к 12 месяцам условного заключения и штрафу. Он избил женщину во время ссоры. Мужчина тащил женщину за волосы по полу и прижал её к стене. Примечательно, что инцидент попал на видео, которое снимала одна из телекомпаний.

«Хоть это дело и не относится к спорту, организация решила, что это серьёзный случай. Поведение Ляна нарушает правила нашей организации. Отстранение Ляна действует с 1 апреля, и оно истечёт 1 августа», — говорится в заявлении ассоциации.

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