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Алексеев после 10 лет работы покинул пост главного тренера гандбольного «СГАУ-Саратов»

Алексеев после 10 лет работы покинул пост главного тренера гандбольного «СГАУ-Саратов»
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Российский специалист Александр Алексеев покинул пост главного тренера команды «СГАУ-Саратов». Об этом сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Алексеев на протяжении 10 лет руководил командой. Теперь он переходит на должность спортивного директора клуба. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стало четвёртое место в сезоне-2020/2021.

В минувшем сезоне «СГАУ-Саратов» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России по гандболу. В 22 матчах команда одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Первое место в турнирной таблице заняли «Чеховские медведи». В финале плей-офф они по сумме двух матчей обыграли ЦСКА.

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