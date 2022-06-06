Иван Скобрев прокомментировал допуск России к конгрессу ISU
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Олимпийский призёр по конькобежным гонкам Иван Скобрев высказался о допуске россиян к конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее стало известно, что россияне смогут принять участие в работе конгресса, проходящего в Таиланде.
«Это положительный знак, что нас куда-то приглашают. На самом деле я удивлён, что санкции так глубоко коснулись спорта. Понятно, что сейчас идёт борьба со спортивным руководством, и жаль, что целое поколение спортсменов остаётся без международных соревнований. От этого очень грустно. Хочется, чтобы как можно скорее закончилась дискредитация российского спорта. Надеюсь, что всё образуется в ближайшее время», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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