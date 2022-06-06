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Женская команда ЦСКА выиграла чемпионат России – 2021/2022 по регби-7

Женская команда ЦСКА выиграла чемпионат России – 2021/2022 по регби-7
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Женская команда регби-клуба ЦСКА выиграла чемпионат России – 2021/2022 по регби-7, тем самым защитив прошлогодний титул.

В матче финального, седьмого тура армейские спортсменки обыграли «ВВА-Подмосковье» со счетом 20:7. Встреча прошла на стадионе «Фили» в Москве. Отметим, что по ходу сезона представительницы ЦСКА не проиграли ни одного тура и ни одного матча.

«Это уникальный результат, мы гордимся нашими девушками. При этом отмечу огромную и качественную работу, которая привела к этой победе и её составляющие: баланс усилий менеджмента клуба, ресурсов, тренерского штаба, игроков и медицинского персонала, собранных в ЦСКА. Именно их самоотдача и профессионализм являются залогом нашего успеха. Женская команда РК ЦСКА последовательно, турнир за турниром, это демонстрирует», — сказал президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

Итоговое положение команд в чемпионате России по регби-7 среди женских команд сезон 2021/2022:

1 место – ЦСКА
2 место – «ВВА-Подмосковье»
3 место – «Енисей-СТМ».

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