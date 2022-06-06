Украинка победила на этапе Кубка мира по художественной гимнастике — впервые за три года

18-летняя гимнастка из Киева (Украина) Виктория Оноприенко победила на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике, прошедшем с 3 по 5 июня в городе Пезаро (Италия).

Спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в упражнении с лентой, опередив итальянку Софию Рафаэлли и словенку Екатерину Веденееву.

В соревнованиях многоборок первые два места пьедестала разделили итальянки София Рафаэлли и Милена Бальдассарри. Бронза – у болгарки Стилианы Николовой.

Победа Оноприенко на этапе Кубка мира в Италии стала первым триумфом для Украины за последние три года в личных соревнованиях. В 2019 году в Румынии Влада Никольченко оказалась недосягаемой для соперниц в упражнении с булавами.