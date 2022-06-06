«Доходы упали в разы. И тупо всё дороже стало!» Сергей Шубенков – о последствиях санкций

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как международные санкции повлияли на его жизнь.

«Санкции очень сильно отразились на моей жизни. Доходы упали прилично, во много раз. Я не жалуюсь, на самом деле, ведь даже сейчас достойно зарабатываю. Однако, когда есть дети, деньги уходят только так. Ещё и цены везде выросли.

Я был на сборах в Сочи в марте и сейчас, в июне, прихожу в одни и те же места покушать, а там ценники корректором замазаны и написаны везде новые. Это меня прям дико раздражает. Но лето началось, сезон, вот и всё.

Да и в целом тупо дороже всё стало! И для меня теперь понятие зайти в аптеку – это зайти в три аптеки (улыбается). Только после того, как зайду в три аптеки, в принципе я нахожу всё, что нужно. По спортивной части всё есть, но это стало намного сложнее найти. Раньше это было на каждом шагу, а теперь нужно поискать, заказать», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.