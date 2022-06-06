Никита Нагорный рассказал, как избавляется от лишнего веса перед соревнованиями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, готовящийся к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге, рассказал, как набирает форму к соревнованиям.
«Скоро начнётся подготовка к КР, поэтому нужно худеть. Выступаю максимум 68,5-69 кг, сейчас вешу 73,4. Бокс очень помогает мне худеть! Но ещё я хочу играть в хоккей, футбол, теннис, бегать, плавать, сёрфить и немного гимнастикой заниматься», – написал спортсмен в социальных сетях.
Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Помимо этого, на счету Нагорного – золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.
- 6 июня 2022
-
23:25
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
19:45
-
18:58
-
13:51
-
13:29
-
12:54
-
12:50
-
12:35
-
10:37
-
08:38
-
08:13
-
00:24
- 5 июня 2022
-
21:47
-
14:40
-
13:40
-
13:33
- 4 июня 2022
-
19:10
-
18:55
-
16:35
-
16:25
-
16:15
-
14:46
-
11:59
-
10:51
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
21:37
-
21:06
-
20:33
-
20:25
-
19:36
-
18:56