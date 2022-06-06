Никита Нагорный рассказал, как избавляется от лишнего веса перед соревнованиями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, готовящийся к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге, рассказал, как набирает форму к соревнованиям.

«Скоро начнётся подготовка к КР, поэтому нужно худеть. Выступаю максимум 68,5-69 кг, сейчас вешу 73,4. Бокс очень помогает мне худеть! Но ещё я хочу играть в хоккей, футбол, теннис, бегать, плавать, сёрфить и немного гимнастикой заниматься», – написал спортсмен в социальных сетях.

Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Помимо этого, на счету Нагорного – золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.