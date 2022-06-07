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Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов

Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании конгресса в Пхукете продлил до дальнейшего уведомления решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. В перечень видов спорта, курируемых ISU, входят фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках.

Напомним, что отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространялось оно также на спортсменов из Беларуси. Данное решение объяснялось рекомендациями Международного олимпийского комитета и было обосновано защитой целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

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