«Лёгкая атлетика в моём сердце навсегда!» Губерниев ответил на просьбу Сергея Шубенкова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Ранее Шубенков высказал мнение, что Губерниев в состоянии помочь популяризации лёгкой атлетики, как сделал это с биатлоном, и попросил его помочь в этом деле.
«Во-первых, хочу сказать Сергею огромное спасибо. Я бесконечно уважаю его как спортсмена и как личность. Во-вторых, хочу сказать, что всё-таки я снова начал комментировать лёгкую атлетику. Если вы вспомните Олимпийские игры, я работал вообще один.
Спасибо огромное за высокую оценку. Была бы лёгкая атлетика, а комментаторы найдутся. Поэтому я не исключаю для себя возможность плотно работать на лёгкой атлетике, которую я знаю и люблю. Я каждый год комментирую прыжки в высоту под музыку, Кубок Москвы, буду работать на арене и комментировать Неделю лёгкой атлетики в «Лужниках». Лёгкая атлетика в моем сердце навсегда!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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