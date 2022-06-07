Иванюк — о лучшем результате сезона в мире: не ожидал такого. Прыгнул выше, чем был готов

Российский легкоатлет Илья Иванюк прокомментировал установление лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту.

Иванюк одержал победу на Мемориале братьев Знаменских — первом старте Недели легкой атлетики, проходящей в Москве. Спортсмен преодолел планку на высоте 2 метра 34 сантиметра.

«Погода шикарная сегодня. Организаторы постарались сделать классную атмосферу. Это начало сезона, вторые соревнования в России. Честно, не ожидал, что покажу сегодня такие высокие результаты, потому что подводящая работа на тренировках показывала другую форму. По итогу прыгнул выше, чем был готов. Рад, сейчас позвоню тренеру, услышу, что он мне скажет. Поначалу сказал судьям, давайте поставим 2.4 метра, после подумал и решил, что это много. Но в течение сезона попробую взять эту высоту. Надеюсь, будет не хуже, чем сегодня. С мотивацией никаких проблем нет, посмотрите на мемориал братьев Знаменских, он прекрасно организован. Не вижу разницы между этим мемориалом и брильянтовой лигой. Для меня это самый неудачный стадион. На нём у меня были первые международные соревнования. В 2010 здесь проходил чемпионат Европы, отбор на юношескую Олимпиаду, тогда шёл дождь, я не смог взять начальную высоту и у меня были проблемы, не мог прыгать в дождь. С возрастом всё исправилось, прошло 12 лет и сегодня смог прыгнуть чуть выше», — передаёт слова Иванюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.