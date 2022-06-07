«Возможно, хороших автомобилей мы в России лишимся». Трефилов – о последствиях санкций

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Олимпиады-2016, высказался о последствиях санкций в отношении России.
«Вместо «Рено» будет «Москвич»? Возможно, хороших автомобилей мы в России лишимся. В мультфильме про капитана Врунгеля яхту назвали «Бедой» вместо «Победы» и получили кучу проблем. Так и с машиной может быть, даже если внутри будет всё то же самое. Просто мы во многих областях остались в прошлом веке. Были у нас нормальные машины, только опоздали провести технологическую модернизацию, а теперь поздно. Проблемы у нас –не только в спорте, а вообще в том, что сейчас часто кричат громко, а работают мало», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Трефиловым читайте на «Чемпионате» 8 июня в 11:00.
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