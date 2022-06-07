Трефилов: я думаю, что на Олимпиаду в Париже Россию не пустят

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Олимпиады-2016, высказался о допуске национальной команды на Игры-2024 в Париж.
«Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну, пусть проводят без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте. Повторить то, что было в СССР – я имею в виду отбор спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем. Пока этот процесс идёт очень плохо. У нас куча спортивных школ, которые вообще не дают никакого результата. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране. За период отстранения нужно подготовиться так, чтобы вернуться как минимум на том же уровне, а лучше ещё сильнее. Будем надеяться, что мы доживём до лучших времён», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Трефиловым читайте на «Чемпионате» 8 июня в 11:00.
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