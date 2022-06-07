Дина Аверина победила в многоборье на турнире «Кубок сильнейших» в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на первом этапе международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших» в Москве.

По сумме четырёх упражнений россиянка набрала 140,35 балла. Всего 0,25 балла сестре уступила Арина Аверина (140,10), ставшая второй. Третье место заняла Мила Буторина из Узбекистана (125,54).

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменок от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Состоящий из трёх этапов «Кубок сильнейших» — одни из соревнований, которые проводит Всероссийская федерация художественной гимнастики.

Завтра, 8 июня, пройдут соревнования в групповых упражнениях юниорок, а также финалы в отдельных видах упражнений индивидуальной программы.