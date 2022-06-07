Ласицкене: жаль, что Недели лёгкой атлетики не было раньше — сделано немного поздновато

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о важности проведения крупного национального турнира по лёгкой атлетике во время отстранения российских спортсменов от участия в между народных соревнованиях.

«Удаётся ли следить за тем, что происходит в мире? Нет. Я много времени провожу в общественной жизни лёгкой атлетики и из-за этого слабо слежу. Я уже не знаю, на что надеяться. Какая у меня цель? Занимать голову приятными мыслями, что очень сложно.

Хочу сказать, что очень жаль, что Недели лёгкой атлетики не было раньше. Это сделано немного поздновато. Лёгкая атлетика глубоко ушла и то, что сейчас происходит, это правильно. Я благодарна, но боюсь, что недостаточно. Будет ли хоть что-то достаточно? Я тоже себе этот задаю и говорю, что я слишком стала озлобленной, нельзя быть такой, но так получилось. Мне сложно даётся эта тема и просто хочется, чтобы эти мероприятия были в 2016, 2017, после осени 2019, когда нас опять всех посадили и мы сидели, ничего не понимали», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.