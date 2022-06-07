Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских — первом старте Недели лёгкой атлетики, проходящей в Москве. Шубенков первенствовал с результатом 13,41 секунды. Вторым финишировал Филипп Шабанов (13,69), третьим – Константин Шабанов (13,77).
В соревнованиях женщин на 100-метровке с барьерами лучшей стала Дарья Осипова (13,35 секунды), второе место заняла Елена Тимакова (13,54), третье – Полина Граудынь (13,56).
В мужском спринте на 100 метров первенствовал Игорь Образцов (10,27), у женщин на дистанции 200 метров победу одержала Екатерина Реньжина (23,19). В забеге на 400 м с барьерами у мужчин победу одержал Тимофей Чалый (49,94).
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