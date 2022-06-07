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«ЦСКА недооценил Вяхиреву». Трефилов поделился эмоциями от финала женского ЧР по гандболу

«ЦСКА недооценил Вяхиреву». Трефилов поделился эмоциями от финала женского ЧР по гандболу
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Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Олимпиады-2016, прокомментировал победу «Ростов-Дона» в финале чемпионата России – 2021/2022.

«Думаю, никто не ожидал от «Ростова» такой прыти. Они в восемь полевых действовали. Но такому результату есть объяснение. Если команда сохраняет костяк два-три года, то и результаты приходят, а у ростовской команды российский костяк уже пять-шесть лет. Этот костяк плюс возвращение Анны Вяхиревой принесли результат.

Я считаю, что ЦСКА недооценил Вяхиреву. Ведь она же в первом матче сколько наколотила, значит, ко второй игре нужно было продумать, как её нейтрализовать – это вопрос к тренеру. То, что «Ростов-Дон» будет биться, было очевидно. Любой коллектив сплачивается, когда возникают проблемы.

У меня сложилось впечатление, что после поражения в Ростове, скажем мягко, не были сделаны выводы со стороны тренерского штаба ЦСКА. Лучших игроков в команде собрали, всё было сделано со стороны руководства клуба, а результата нет – это провал. От ЦСКА я бы хотел увидеть больше. Возможно, девушки подумали, что поймали бога за бороду. А «Ростов-Дон» всегда был очень сильной командой, что в очередной раз и доказал», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Трефиловым читайте на «Чемпионате» 8 июня в 11:00.

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