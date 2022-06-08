Трефилов: истории с допингом, за которые гнобили наш спорт, – это исключительно политика

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Игр-2016, высказался о допинговых скандалах, из-за которых российские спортсмены на последних олимпиадах выступили в нейтральном статусе.
«Самое страшное, что спорт превратился в арену политических боёв. Раньше прятались за слова, что спорт вне политики. Но так было лишь до 1960-х, а потом всё. Все хотели показать свою мощь – США, Китай, СССР и Россия, Франция, Германия… Все подряд. Даже медальный подсчёт на Олимпиадах страны по-разному ведут, кому как выгоднее.
Ну а те истории с допингом, за которые гнобили наш спорт, я считаю исключительно политикой. Ребята, одно дело, когда вы допинг находите и сразу предъявляете доказательства, а совсем другое, когда это происходит через три, четыре, пять и больше лет. Что это, если не политический заказ?» — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Трефиловым читайте на «Чемпионате» 8 июня в 11:00.
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