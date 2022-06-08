Трефилов: нужно идти до конца – тогда мы вернёмся на мировую арену

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Игр-2016, высказался о сроках возвращения отечественных спортсменов на крупные международные турниры. Специалист уверен, что россиянам больше не стоит выступать в нейтральном статусе.
«Нет, хватит уже. Мы выступали и под олимпийской символикой, и вообще глухонемыми и бесправными. Что-то поменялось? Нужно идти до конца. Чем больше будем прогибаться – тем больше нас будут пинать. Это закон жизни, ведь уважают только сильных. Вот сейчас был чемпионат мира по хоккею. Я два-три раза включал матчи, смотрел. Финал посмотрел два периода и овертайм. А на чемпионатах мира с участием сборной России я не пропускал ни одного матча нашей сборной и другие игры смотрел, и каждый вечер ещё обязательно дневник турнира. Я один такой? Без России в спорте не интересно. С таким большим государством просто невозможно не соревноваться – мы не Гондурас.
Вся пена осядет, останется только бизнес. Рейтинги, сборы, реклама, деньги, спортивная интрига – в итоге останется только это. Как я уже сказал, нужно держаться до конца, мы вернёмся на мировую арену», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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