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«Сам себя закопал». Трефилов — о дисквалификации Воронкова за расистское оскорбление

«Сам себя закопал». Трефилов — о дисквалификации Воронкова за расистское оскорбление
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Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Игр-2016, высказался о дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское оскорбление.

«Бывало такое, что я говорил слишком резкие слова. Хотя старался не шибко обидно говорить. Но когда заканчивались турниры, я приходил к девчонкам с открытой душой и просил прощения за всё то, что им высказывал. Когда мы побеждали, все эти слова оставались в раздевалке и как-то смазывались, а вот когда проигрывали, про меня вспоминали самое плохое.

Вопросов нет, Андрею Воронкову нужно было извиниться. Ну сорвалось, всякое бывает. А так сам себя на два года закопал. Два года – это много. А теперь его и отслеживать будут, чтобы он не дай бог на тренировке где не появился. Иногда нас заносит – и тренеров, и игроков, но нужно находить в себе силы объясниться и извиниться», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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