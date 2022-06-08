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Михаил Бутов: на Трусовой список не закончится, будут ещё сюрпризы

Михаил Бутов: на Трусовой список не закончится, будут ещё сюрпризы
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Бывший директор турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов рассказал, что выступление фигуристки Александры Трусовой будет не единственным сюрпризом Недели лёгкой атлетики в Москве.

«Да, привлечение спортсменов из других видов спорта зачастую хорошо работает. Много раз сам пытался это сделать, но не складывалось. Рад, что у ВФЛА сейчас получилось. И приоткрою небольшой секрет: на Трусовой список не закончится, будут ещё сюрпризы.

Но завлечь зрителей на стадион — полдела. Я думаю, что по крайней мере на первом этапе они придут на трибуны, а вот сможем ли мы их удержать — это уже вопрос. Над этим уже нужно работать. К слову, слышал, что в баскетболе после отъезда зарубежных спортсменов зрителей, как ни странно, стало больше, интерес увеличился. Это, наверное, связано и со всей текущей ситуацией, но этот импульс важно не упустить», — приводит слова Бутова RT.

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