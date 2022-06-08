Гимнаст Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», подал апелляцию на дисквалификацию

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что российский гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на свою дисквалификацию со стороны Фонда гимнастической этики (GEF). Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — цитирует Титова ТАСС.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова со стороны международных федераций.

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