Лала Крамаренко победила в многоборье на «Кубке сильнейших», выступив по новым правилам

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном первенстве 2021 года по художественной гимнастике, россиянка Лала Крамаренко с отрывом победила на турнире «Кубок сильнейших», проходящем в Москве.

Крамаренко выступила по новым правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики, набрав по итогам многоборья 156,15 балла. Серебряным и бронзовым призёрами также стали представительницы Москвы – Анастасия Гузенкова (145,50) и Анна Попова (144,70).

В соревнованиях по правилам Международной федерации гимнастики (FIG) победу в многоборье одержала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и многократная чемпионка мира Дина Аверина, опередившая сестру Арину всего на 0,25 балла.