Арина Аверина выиграла соревнования с обручем, мячом и булавами на «Кубке сильнейших»

Завершились соревнования в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок сильнейших», проходящем в Москве.
Спортсменки выступали по правилам Международной федерации гимнастики (FIG).
Победу в упражнении с обручем одержала россиянка Арина Аверина, показавшая результат 37,15 балла. Серебряная медаль – у её сестры Дины Авериной (36,30), бронза – у Есмины Рахимовой из Узбекистана (32,55).
В упражнении с мячом также победила Арина Аверина с результатом 34,80 балла, второе место – у Дины Авериной (34,55), третье – у Сильвы Саргсян из Армении (33,45).
В упражнении с булавами также победила Арина Аверина с результатом 36,40 балла. Серебряная медаль – у Дины Авериной (34,55), бронза – у Екатерины Фетисовой из Узбекистана (32,55).
В упражнении с мячом победила Дина Аверина, показавшая результат 34,85 балла. Второе место заняла Арина (34,20), бронза – у Есмины Рахимовой из Узбекистана (32,55).
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