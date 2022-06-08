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Лала Крамаренко выиграла все личные соревнования по новым правилам на «Кубке сильнейших»

Лала Крамаренко выиграла все личные соревнования по новым правилам на «Кубке сильнейших»
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Завершились соревнования в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок сильнейших», проходящем в Москве.

Спортсменки выступали по новым правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Победу в упражнении с обручем одержала Лала Крамаренко, показавшая результат 39,80 балла. Серебряную медаль завоевала Анастасия Гузенкова (36,85), бронза – у Дарьи Трубниковой (35,00). Также Крамаренко победила в соревнованиях с мячом (40,85), булавами (42,40) и лентой (37,80).

Напомним, ранее спортсменка стала победительницей первенства среди многоборок. Золотые награды в соревнованиях по правилам FIG между собой разделили многократные чемпионки мира и серебряные призёры Олимпиады-2020, сёстры Арина и Дина Аверины.

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