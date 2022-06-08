«Рвали на куски друг друга». Винер-Усманова — о сёстрах Авериных на «Кубке сильнейших»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова подвела итоги международного турнира «Кубок сильнейших», прошедшего в Москве.

Напомним, в первенстве многоборок победу одержала Дина Аверина, опередившая сестру Арину. В личных же соревнованиях Арина стала первой в трёх из четырёх видов.

«Честно говоря, я даже не думала, что эти соревнования пройдут в такой острой и непримиримой борьбе. Две Аверины выступали здесь по международным правилам, потому что только что приехали из Дубая, и они просто не успели быстро переключиться на наши правила.

Рвали на куски друг друга две сестры, они очень любят друг друга, внимательно провожали [на ковёр], но соревновались очень жёстко. Вчера в многоборье Арина шла после трёх видов на первом месте, но Дина есть Дина. Я ей сказала, чтобы она вышла и показала, на что способна. И она на последнем виде выиграла у своей сестры», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.