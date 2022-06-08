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«Это две совершенно разные работы организма». Тренер — о дебюте Трусовой в прыжках в длину

«Это две совершенно разные работы организма». Тренер — о дебюте Трусовой в прыжках в длину
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Заслуженный тренер СССР Валерий Куличенко высказался об ожидаемом выступлении серебряного призёра Олимпиады в Пекине фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Всё-таки фигурное катание и лёгкая атлетика — это разные вещи. На льду ей нужны сильные ноги, чтобы прыгать и крутиться. Причём движение у неё идёт вверх. Кроме того, программа длится несколько минут. И накачать ноги можно разными способами. А в нашем виде спорта нужно иметь хорошую скорость, чтобы разогнаться и потом её уметь перевести в горизонтальный прыжок, который длится всего 10–15 секунд. Во-первых, это две совершенно разные работы организма. Во-вторых, задействованы другие мышцы. А у нас из этого делают шоу», — приводит слова Куличенко RT.

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