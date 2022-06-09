Украинский гандбольный клуб официально приняли в чемпионат Германии

Украинский гандбольный клуб «Мотор» Запорожье в сезоне-2022/2023 выступит во второй Бундеслиге на правах «гостевого участника». Об этом рассказал президент лиги Уве Швенкер.

По словам Швенкера, на голосовании клубов, выступающих во второй Бундеслиге, было решено принять «Мотор» в турнир.

«Нам было очевидно, что клубы должны были принять массовое демократическое решение по этому вопросу. В конечном итоге явное большинство проголосовало за приём. Клубы сказали: мы помогаем гандболистам», — приводит слова Швенкера Sky Sport Germany.

Домашние матчи «Мотор» будет проводить в Дюссельдорфе.

«Мотор» — девятикратный чемпион Суперлиги Украины (2013-2021), шестикратный обладатель Кубка Украины (2013, 2015-2019), четырёхкратный обладатель Суперкубка Украины (2015-2018), четырежды призёр чемпионата СССР, трижды чемпион УССР.

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