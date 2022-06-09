«Крик души». Журова поддержала Ласицкене после открытого письма Томасу Баху

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которое та написала президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Ласицкене — прекрасная, замечательная спортсменка, достойная того, чтобы выступать на Олимпиадах и международных турнирах. Много было всяких моментов, когда ей приписывали, что она уедет в другие страны. Но она всё равно оставалась российской спортсменкой. Хотя её, наверное, соблазняли различными предложениями.

Сейчас это крик души, особенно после вчерашнего заявления Баха, когда вроде бы он одних хвалит, а других не может допустить из-за безопасности российских спортсменов. Очень это необычно звучит. Вроде как МОК ни при чём, а общественные организации сами принимают решения. Наверное, это Мария и имела в виду.

Только теннисисты в этом смысле реально смелые. Правильно относятся, что в данный момент должны соревноваться все. Нельзя отстранять спортсменов. Возможно, Ласицкене стоит написать открытое письмо своим коллегам, чтобы они поддержали. Тогда МОК не будет говорить, что небезопасно пускать русских на соревнования», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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