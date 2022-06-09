Клишина — о прыжке в длину Трусовой: Саше надо вручить медаль за этот подвиг

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина прокомментировала дебют призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой в лёгкой атлетике.
На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.
«По мне так Александра вообще герой. Чтобы выйти в незнакомом для себя виде спорта и сразу ещё на соревнования без какой-либо практики, это дорогого стоит. Сразу видно, что она большой профессионал в спорте. Ей огромное спасибо, что она привнесла в соревнования по лёгкой атлетике новый огонёк, интригу и интерес. Надеюсь, это поможет популяризации нашего вида спорта. И, может быть, когда-то это получится повторить в обратном направлении: спортсменка из лёгкой атлетики на льду. Если бы меня попросили сделать хотя бы одно движение на коньках из того, что делают фигуристы, я бы не смогла, поэтому Саше надо просто вручить медаль за этот подвиг», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».
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