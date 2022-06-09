«Мы так и не смогли снять оковы фаворитов». Вербов — о поражении «Зенита» в «Финале шести»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов объяснил, почему его подопечные не смогли выиграть «Финал шести» национального первенства.
Казанские волейболисты выиграли регулярный чемпионат, потерпев всего одно поражение за сезон, и с первого места в подгруппе «Финала шести» вышли в полуфинал, где уступили новосибирскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) и остались только с бронзой.
«Как бы нам не хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим. За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью Алексея Вербова можно прочитать здесь:
- 9 июня 2022
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:09
-
17:48
-
16:45
-
15:49
-
15:43
-
15:22
-
15:15
-
15:11
-
14:10
-
14:06
-
13:37
-
13:00
-
12:50
-
12:17
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53
-
11:25
-
11:18
-
10:01
-
09:45
-
09:40
-
09:36
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:29
-
21:35
-
20:30
-
19:58