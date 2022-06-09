«Мы так и не смогли снять оковы фаворитов». Вербов — о поражении «Зенита» в «Финале шести»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов объяснил, почему его подопечные не смогли выиграть «Финал шести» национального первенства.

Казанские волейболисты выиграли регулярный чемпионат, потерпев всего одно поражение за сезон, и с первого места в подгруппе «Финала шести» вышли в полуфинал, где уступили новосибирскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) и остались только с бронзой.

«Как бы нам не хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим. За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью Алексея Вербова можно прочитать здесь: