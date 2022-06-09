Дворкович зарегистрирован на выборах главы ФИДЕ
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы организации, сообщает пресс-служба ФИДЕ. Российский функционер поборется за пост президента ФИДЕ.
Помимо Дворковича, на пост президента ФИДЕ претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.
Если Дворкович одержит победу на выборах, то вице-президентом ФИДЕ станет индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд.
Выборы президента организации будут проходить 7 августа 2022 года. Они пройдут на Генассамблее ФИДЕ в Ченнаи (Индия). Все члены федерации, представленные в генассамблее, будут иметь один голос.
Дворкович является главой ФИДЕ с 2018 года.
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