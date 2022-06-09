Алексей Вербов: тему сборной России со мной никто, кроме прессы, не обсуждал

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион Европы и победитель Мировой лиги в составе сборной России, главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о своих перспективах возглавить национальную команду. Должность стала вакантна после ухода финского специалиста Туомаса Саммельвуо.

«Сама постановка вопроса — «а что, если» — уже несерьёзная. Будет день, будет и пища, как говорится. В этом сезоне вообще непонятно, будет ли сборная собираться. Кроме прессы, тему национальной команды со мной никто не обсуждал. Сейчас я в отпуске, а с июля начинаем подготовку к сезону с «Зенитом», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Алексеем Вербовым можно прочитать здесь: