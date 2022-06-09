ОКР задумался о целесообразности членства в Европейских олимпийских комитетах

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) подробно обсудил ситуацию с недопуском к участию в предстоящей Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
«Это уже третий недружественный шаг ЕОК по отношению к нам как к одному из своих членов. Причём данное решение полностью противоречит заявлению главы МОК Томаса Баха о том, что Олимпийский комитет России является полноценным участником олимпийского движения.
Безусловно, мы не оставим этот шаг ЕОК без ответа в юридическом поле, так как считаем его незаконным и контрпродуктивным. Оставляем в этой связи за собой право подвергнуть сомнению легитимность проведения Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.
Исполком принял решение запросить у юридической комиссии ОКР, комиссии по международной деятельности ОКР и комиссии спортсменов ОКР рекомендации о целесообразности дальнейшего членства Олимпийского комитета России в Европейских олимпийских комитетах. После того как будут получены экспертные оценки, исполком ещё раз рассмотрит этот вопрос и обсудит дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ОКР», — написал президент ОКР Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.
- 9 июня 2022
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