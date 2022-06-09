Вербов высказался об уходе Саммельвуо с поста тренера сборной России по волейболу

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион Европы и победитель Мировой лиги в составе сборной России, главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался об уходе финского специалиста Туомаса Саммельвуо с поста главного тренера сборной России по волейболу.

«Это решение напрашивалось. Сборная не принимает участия в соревнованиях и когда будет опять — никому не известно. Вопрос в том, насколько вообще целесообразно собирать национальную сборную летом? Молодёжку можно и погонять. Они, насколько знаю, и собираются. А с Туомасом я недавно виделся в Казани, он приезжал к нам на три дня в команду», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Алексеем Вербовым можно прочитать здесь: