На 70-м году жизни скончался заслуженный тренер России по волейболу Олег Молибога

Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием сообщила, что 9 июня на 70-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Олег Алексеевич Молибога.



«Отечественный волейбол понёс тяжёлую утрату. Не стало выдающегося игрока ЦСКА и сборной СССР, чемпиона и серебряного призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка мира, четырёхкратного чемпиона Европы, многократного чемпиона СССР и обладателя Кубка европейских чемпионов, чемпиона Спартакиады народов СССР.

Под руководством Олега Алексеевича армейские волейболисты трижды побеждали в чемпионате России, выигрывали Кубок России. Много сил, знаний и опыта он отдал сборным командам СССР, СНГ и России, добившимся высоких достижений на международной арене», — говорится в некрологе на сайте ВФВ.