Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Подготовить при участии администрации президента РФ и внести в стратегию развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года и план мероприятий по её реализации изменения, направленные на развитие массового спорта в современных условиях и формирование новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», — говорится в сообщении.



После начала украинских событий российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований. Затем российские власти сообщили, что сэкономленные средства от неучастия профессиональных спортсменов будут направлены на развитие массового спорта.

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