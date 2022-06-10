Чэ Ёл Ким из Южной Кореи стал президентом Международного союза конькобежцев

Представитель Южной Кореи Чэ Ёл Ким стал президентом Международного союза конькобежцев (ISU) в результате прошедшего голосования на очередном съезде конгресса в Пхукете, сообщает ТАСС.

За Чэ Ёл Кима проголосовали 77 из 119 делегатов. На этой должности он сменил Яна Дайкему из Нидерландов.

Ранее Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских фигуристов от международных соревнований, проходящих под эгидой организации. Отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространялось оно также на спортсменов из Беларуси.

Также было объявлено о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Напомним, сейчас минимальный возраст участников взрослых турниров составляет 15 лет.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?