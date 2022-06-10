«Чеховские медведи» объявили о переходе правого крайнего сборной России Дёмина

Пресс-служба «Чеховских медведей» сообщила, что в подмосковный клуб перешёл правый крайний сборной России по гандболу Илья Дёмин. 21-летний игрок подписал контракт с клубом, который в прошлом сезоне стал чемпионом России. В 16-летнем возрасте он стал серебряным призёром чемпионата России среди дублирующих команд. С 2018 года правый крайний выступал за основной состав «Динамо Астрахань»
«Поступило предложение со стороны гандбольного клуба «Чеховских медведей» на следующий сезон, и я, недолго думая, согласился, мне нравится этот клуб. Цели — закрепиться в составе и максимально помочь своей новой команде.
Знаком ли с кем-то в команде? Да, знаком с пацанами, которые играют в Сборной России, и хорошо общаюсь с астраханцем Сашей Ермаковым», — приводит слова новичка пресс-служба «Чеховских медведей».
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