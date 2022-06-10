Министр спорта РФ отреагировал на своё включение Зеленским в санкционный список Украины

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал то, что его включили в санкционный список Украины. Ранее соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Санкционный список Украины — это лишь выражение позиции Владимира Зеленского и несогласие на налаживание продуктивных взаимоотношений с Россией, в том числе в сфере развития спорта и физической культуры.
Многие спортсмены из Украины после личного желания сменить гражданство на российское стали чемпионами и призёрами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, отмечая высокий уровень поддержки от российского государства и профессиональный тренерский состав.
Россия всегда открыта для сотрудничества с другими странами во благо развития спортивной отрасли.
Сейчас Минспорт активно взаимодействует со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Мы не закрываемся от мира, а подобные санкционные списки не влияют на нашу деятельность по укреплению национальной системы спорта.
Накануне президент России Владимир Путин дал ряд важных поручений, исполнение которых позволит нам реализовывать важные проекты в области физической культуры и спорта, вовлекать больше граждан в занятия физической активностью и организовывать в России соревнования мирового уровня как для любителей, так и профессионалов.
Минспорт России продолжит активно развивать массовый спорт и спорт высших достижений, поддерживать наших спортсменов и использовать все внутренние ресурсы для улучшения спортивной инфраструктуры», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Что звёзды российского спорта говорят о санкциях:
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