«Предатели. Как ещё их назвать?» Манагарова – об иностранцах, покинувших «Ростов-Дон»

Бывшая гандболистка сборной Украины, а ныне член национальной команды России Юлия Манагарова, выступающая за ЖГК «Ростов-Дон», высказалась об уходе иностранцев из клуба.

Напомним, победительница Олимпиады в Токио, француженка Грас Заади вернулась на родину и теперь будет выступать за клуб «Мец», Эдуарду Аморим, чемпионка мира 2013 года, перебралась в румынский «Бухарест», а Анна Лагерквист перешла во французский «Нант». Также клуб покинул шведский тренер Пер Юханссон.

«Иностранцы бросили «Ростов-Дон» в разгар сезона, кинули в самый ответственный момент. Наш главный тренер самым первым покинул команду, оставив тонущий корабль. Наверное, совесть, чувство собственного достоинства, ответственность должны же быть в людях? Здесь, в России, никому ничего не угрожает. Сейчас те, кто нас бросил, ссылаются на рекомендации правительств своих стран, что в нашей стране небезопасно оставаться, что здесь идут военные действия. Какой же бред! У вас есть подписанный контракт, обязательства по отношению к клубу и партнёрам по команде. Должна быть и честь, в конце концов.

Но в последнем я сомневаюсь. Эти люди ушли и преспокойно подписали контракты с другими клубами, вновь играли в Лиге чемпионов, хотя правилами это запрещено. Я уверена, что, если бы русский игрок изъявил желание перейти в другую команду во время международного сезона (даже если бы переходил из одной иностранной команды в другую иностранную или в российскую), никаких поблажек никто бы не сделал. Но другим двери почему-то были открыты. Это как? Как ещё я могла назвать таких людей? Только предателями», — сказала Манагарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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