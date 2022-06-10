Юлия Манагарова охарактеризовала тренера «Ростова-Дон» Томаша Главаты двумя словами

Бывшая гандболистка сборной Украины, а ныне член национальной команды России Юлия Манагарова, выступающая за ЖГК «Ростов-Дон», назвала «своим пацаном» главного тренера клуба Томаша Главаты. Напомним, Главаты возглавил «Ростов-Дон» после того, как команду покинул швед Пер Йоханссон, сделавший это после начала специальной военной операции России на Украине.

«Работать с Главаты комфортно. Он остался с нами до конца, за что я его безмерно уважаю. Томаш долгое время работал с Амбросом и перенял у него подход к гандболу со своими фишками и знаниями, конечно. Результат работы Томаша говорит сам за себя. Он был настроен точно так же, как и игроки. Всем вместе нам удалось это сделать.

Помогает и то, что он говорит по-русски. Иногда он забывался, переходил на английский, но мы его тут же останавливали: «Всё, Томаш, иностранок в команде больше нет, давай по-русски». Томаш вообще очень внимательный и общительный. Когда Евгений Васильевич Трефилов приезжал к нам на сборы, он много с ним общался, слушал советы, что-то наверняка для себя почерпнул. Я бы про нашего главного тренера сказала так: свой пацан», — сказала Манагарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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