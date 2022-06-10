Российский олимпийский чемпион по гребле дисквалифицирован за допинг

Три российских каноиста были дисквалифицированы за допинговые нарушения. В их числе оказался чемпион Олимпийских игр 2012 года Александр Дьяченко.
Дело рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS). Дьяченко, а также Николай Липкин и Александра Дупик признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение Международной федерации каноэ (ICF). Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за употребление тренболона и метенолона в 2014 году. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 июля. Результаты российского спортсмена с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы.
Кроме того, CAS на четыре года отстранил каноиста Николая Липкина и на два года — Дупик, выступающую в парагребле.
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