Российский олимпийский чемпион по гребле дисквалифицирован за допинг

Три российских каноиста были дисквалифицированы за допинговые нарушения. В их числе оказался чемпион Олимпийских игр 2012 года Александр Дьяченко.



Дело рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS). Дьяченко, а также Николай Липкин и Александра Дупик признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.



CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение Международной федерации каноэ (ICF). Об этом сообщает пресс-служба CAS.



Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за употребление тренболона и метенолона в 2014 году. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 июля. Результаты российского спортсмена с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы.



Кроме того, CAS на четыре года отстранил каноиста Николая Липкина и на два года — Дупик, выступающую в парагребле.

Новость по теме Гендиректор ВАДА заступился за Надаля после намёков на допинг от французских велогонщиков