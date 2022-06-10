Матч в МЛБ в седьмой раз с 1900 года начался с трёх подряд хоумранов

Матч «Янкиз» и «Твинс» в МЛБ, прошедший минувшей ночью по московскому времени, начался с трёх подряд хоумранов в исполнении бейсболистов из Миннесоты. Это настолько невероятное развитие событий, что с 1900 года произошло всего лишь в седьмой раз.

Отметим, что во всех трёх случаях питчером «Янкиз» был Геррит Коул, чей контракт с клубом из Нью-Йорка подписан на $ 324 млн. Всего за этот матч игроки «Твинс» выбили против Коула пять хоумранов. Однако самое любопытное, что матч всё равно завершился победой «Янкиз» со счётом 10:7.

Остаётся добавить, что это был 20-й матч соперников и 16-я победа «Янкиз». При этом во встрече накануне, 9 июня, со счётом 8:1 выиграли «Твинс».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале MLB. Права на видео принадлежат MLB.