Матч в МЛБ в седьмой раз с 1900 года начался с трёх подряд хоумранов
Поделиться
Матч «Янкиз» и «Твинс» в МЛБ, прошедший минувшей ночью по московскому времени, начался с трёх подряд хоумранов в исполнении бейсболистов из Миннесоты. Это настолько невероятное развитие событий, что с 1900 года произошло всего лишь в седьмой раз.
Отметим, что во всех трёх случаях питчером «Янкиз» был Геррит Коул, чей контракт с клубом из Нью-Йорка подписан на $ 324 млн. Всего за этот матч игроки «Твинс» выбили против Коула пять хоумранов. Однако самое любопытное, что матч всё равно завершился победой «Янкиз» со счётом 10:7.
Остаётся добавить, что это был 20-й матч соперников и 16-я победа «Янкиз». При этом во встрече накануне, 9 июня, со счётом 8:1 выиграли «Твинс».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале MLB. Права на видео принадлежат MLB.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
18:55
-
16:45
-
16:12
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
10:56
-
10:43
-
08:04
-
07:59
-
00:12
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:20
-
22:20
-
21:32
-
21:04
-
20:36
-
20:21
-
19:55
-
19:43
-
19:33
-
18:53
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:09
-
17:48
-
16:45
-
15:49
-
15:43
-
15:22
-
15:15
-
15:11
-
14:10
-
14:06
Партнерский контент