«Хотелось выиграть, но я был медленным». Уайлд — о забеге на Неделе лёгкой атлетики

Двукратный олимпийский чемпион Игр-2014, бронзовый призёр пекинской Олимпиады сноубордист Вик Уайлд прокомментировал свой результат в звёздном забеге на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Уайлд 0,16 секунды уступил олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Легкову в борьбе за третье место. Победу одержал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, вторым стал чемпион Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

«Были весёлые соревнования. Да, конечно, хотелось выиграть, но я был медленным (смеётся). Хотел бы я попробовать свои силы в других дисциплинах лёгкой атлетики? Нет. Планов на лето особо никаких нет, только жить», — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.