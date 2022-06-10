«Хотелось выиграть, но я был медленным». Уайлд — о забеге на Неделе лёгкой атлетики
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Двукратный олимпийский чемпион Игр-2014, бронзовый призёр пекинской Олимпиады сноубордист Вик Уайлд прокомментировал свой результат в звёздном забеге на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Уайлд 0,16 секунды уступил олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Легкову в борьбе за третье место. Победу одержал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, вторым стал чемпион Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.
«Были весёлые соревнования. Да, конечно, хотелось выиграть, но я был медленным (смеётся). Хотел бы я попробовать свои силы в других дисциплинах лёгкой атлетики? Нет. Планов на лето особо никаких нет, только жить», — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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