Валерий Сысоев призвал отказаться от флагового участия в спортивных соревнованиях

Кавалер Олимпийского ордена, член президиума исполкома ОКР Валерий Сысоев высказал мнение о том, что Россия может сохранить атлетов топ-уровня, отказавшись от флагового участия.

«Порекомендовать атлетам топ-уровня закончить карьеру? На мой взгляд, это будет просто преступлением перед людьми и перед отечественным спортом в целом. Если мы сейчас потеряем всех своих лидеров, будет разорвана связь поколений, а это самое страшное. Упадёт уровень тренерского мастерства, потому что тренеры тоже оказались в изоляции. Каждый из этих людей — абсолютно штучный продукт. И наш долг — грамотно их трудоустроить.

Смена спортивного гражданства? Да. Просто я говорил бы не о гражданстве, а о том, что давно назрела необходимость отказаться от флагового участия. В конце концов спорт — это такая же профессия, как балет или опера. Выступают же наши солисты в Ла Скала! Да, у нас нет закона о профессиональном спорте, нет социального устройства после завершения спортивной карьеры, нет полноценного страхового обеспечения, но как раз сейчас мы должны себе ответить на вопрос: какой профессиональный спорт в России нам в перспективе нужен?

Если государство больше не делает заказ на выступление своих атлетов на чемпионатах мира и Олимпиадах — это один вопрос, который не зависит ни от меня, ни от вас и должен решаться на самом высоком уровне. Если же мы хотим остаться на мировой арене, то должны войти туда с другого хода, не потеряв темпа развития. А сделать это мы можем лишь тогда, когда удастся сохранить всех тех людей, о которых я сказал. Перевести их на нормальные спортивные контракты, защищённые другой страной, другими клубами, дать им возможность выступать на достойном уровне. Мы же не прекращаем продавать нефть, извините за такое сравнение. Мы ищем пути её продаж.

Посмотрите, как сильно меняет тактику своего участия в олимпийском движении профессиональный спорт. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, вообще не зацикливаются на такой вещи, как командный зачёт. Там совершенно иная позиция, которая заключается в том, что главное — это физически здоровая нация. А Олимпиады — это профессиональный спорт, соревнование личностей. Нам, считаю, тоже надо становиться на этот путь. И ставить вопрос: убираем флаги, убираем гимны, убираем из спорта какую бы то ни было политическую составляющую», — приводит слова Сысоева RT.