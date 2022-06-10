Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скончался бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин

Скончался бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин
Комментарии

Всероссийская федерация волейбола сообщила, что сегодня, 10 июня, на 76-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Владимир Иванович Кузюткин.

«Не стало известного игрока, настоящего лидера на площадке, много лет выступавшего за команды Ростова-на-Дону, Куйбышева, Шевченко и Волгограда.

Он много лет занимался тренерской деятельностью, возглавлял мужские команды «Мотор» (Волгоград), «Уралэнергомаш» (Свердловск), «Нефтяник» (Ярославль), «Самотлор» (Нижневартовск), женские клубы Белгорода и Балаково, готовил сборные Турции и Болгарии.

Вершиной в долгой тренерской биографии Владимира Ивановича стал чемпионат мира 2010 года, на котором волейболистки России завоевали золотые медали», — говорится в некрологе на сайте ВФВ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022