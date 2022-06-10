Скончался бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин

Всероссийская федерация волейбола сообщила, что сегодня, 10 июня, на 76-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Владимир Иванович Кузюткин.
«Не стало известного игрока, настоящего лидера на площадке, много лет выступавшего за команды Ростова-на-Дону, Куйбышева, Шевченко и Волгограда.
Он много лет занимался тренерской деятельностью, возглавлял мужские команды «Мотор» (Волгоград), «Уралэнергомаш» (Свердловск), «Нефтяник» (Ярославль), «Самотлор» (Нижневартовск), женские клубы Белгорода и Балаково, готовил сборные Турции и Болгарии.
Вершиной в долгой тренерской биографии Владимира Ивановича стал чемпионат мира 2010 года, на котором волейболистки России завоевали золотые медали», — говорится в некрологе на сайте ВФВ.
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