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Шубенков заявил о желании выступить в шоу-турнирах по плаванию и фигурному катанию

Шубенков заявил о желании выступить в шоу-турнирах по плаванию и фигурному катанию
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал звёздный забег на 100 метров на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Победу в спринте ожидаемо одержал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. Призёрами стали гимнаст Никита Нагорный и лыжник Александр Легков. Шубенков заявил о желании выступить в таких шоу-соревнованиях, но не по лёгкой атлетике.

«Что касается «золотого забега», то я хочу в таких движухах участвовать. Но было бы немного нечестно мне как легкоатлету, как Юрий Борзаковский, стометровку бежать с нелегкоатлетами. Поэтому, конечно, результат был предсказуем. Но сам «золотой забег» получился топовый, тут всё нормально. Наконец-то есть шоу, которого нам так долго не хватало.

Я лично пробовал раньше только киберспорт, это настоящие соревнования, в которых я участвовал уже взрослым. Ну проплыть я ещё что-нибудь смогу. В игровые — с сомнением, опыт коллег подсказывает, что туда лучше не лезть, чтобы не получить травму. На коньках? На пол-акселя способен», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

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