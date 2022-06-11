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Сергей Бубка призвал отстранить Россию и Беларусь от всех турниров

Сергей Бубка призвал отстранить Россию и Беларусь от всех турниров
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Президент национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от всех международных федераций придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

С таким заявлением Бубка выступил после того, как Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов на турнир в Улан-Баторе (Монголия) под нейтральным флагом.

«Национальный олимпийский комитет Украины полностью поддерживает позицию Международного олимпийского комитета, которая была объявлена в феврале, с тех пор ничего не изменилось.

Исполком МОК ради защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси. Ранее на этой неделе эту позицию полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта.

НОК Украины требует от всех международных федераций придерживаться вышеуказанных рекомендаций», — приводит слова Бубки сайт НОК Украины.

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