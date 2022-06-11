«Результаты всегда можно сравнить». Тренер Тер-Аванесов — о мотивации в лёгкой атлетике

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов, который на Неделе лёгкой атлетики в Москве курировал выступление фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину, рассказал, как мотивирует своих воспитанников в период отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Лёгкая атлетика в этом смысле очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 метра. Ей была дана вторая попытка, и она «улетела» ещё дальше. И в третьей, и в четвёртой она всё время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекает и детей, и взрослых.

Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло — всё равно мерило всего. Илья Иванюк на Мемориале Знаменских преодолел планку на высоте 2,34 метра. Это лучший результат сезона в мире, который был показан на каких соревнованиях? На наших, московских! Ценен он? Безусловно», — приводит слова Тер-Аванесова RT.