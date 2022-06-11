«Результаты всегда можно сравнить». Тренер Тер-Аванесов — о мотивации в лёгкой атлетике

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов, который на Неделе лёгкой атлетики в Москве курировал выступление фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину, рассказал, как мотивирует своих воспитанников в период отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Лёгкая атлетика в этом смысле очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 метра. Ей была дана вторая попытка, и она «улетела» ещё дальше. И в третьей, и в четвёртой она всё время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекает и детей, и взрослых.
Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло — всё равно мерило всего. Илья Иванюк на Мемориале Знаменских преодолел планку на высоте 2,34 метра. Это лучший результат сезона в мире, который был показан на каких соревнованиях? На наших, московских! Ценен он? Безусловно», — приводит слова Тер-Аванесова RT.
- 11 июня 2022
-
20:46
-
19:57
-
19:24
-
18:35
-
18:16
-
09:56
- 10 июня 2022
-
22:46
-
22:30
-
22:19
-
21:19
-
20:35
-
20:29
-
19:43
-
19:37
-
19:20
-
18:55
-
16:45
-
16:12
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
10:56
-
10:43
-
08:04
-
07:59
-
00:12
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:20
-
22:20
-
21:32
-
21:04
-
20:36
-
20:21
-
19:55
-
19:43