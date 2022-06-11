«Хочу знать, за что». Тарасова — о требовании Бубки отстранить российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призыв главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки к международным федерациям.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР потребовал соблюдать рекомендации МОК и не допускать россиян и белорусов на международные турниры.

«Сейчас у нас с Бубкой государства разные. У нас разные позиции. Конечно, это всё удивительно, потому что люди, которые представляют большой спорт, понимают, что это такое – отстранение. Они понимают, каким может быть предательство, унижение. Это кошмарная ситуация с отстранением наших спортсменов. Я хочу знать, почему так происходит. И я хочу знать, за что. Мы должны знать, почему происходит подобное. Это что за волюнтаризм, это что вообще такое?

О таком даже не хочется думать, не хочется говорить. Не хочется верить, что те, за кого мы молились, кому мы желали победы, говорю о людях, которые представляют нашу сборную команду, могут что-то другое говорить. По-другому ощущать эту спортивную жизнь», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».